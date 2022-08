Udinese, Sottil: «Felice della prima vittoria. Ecco cosa ho detto a Stroppa»

Le parole del mister friulano Andrea Sottil dopo la partita tra Monza e Udinese: le dichiarazioni ai microfoni di DAZN

SUCCESSO – «Non era semplice venire a vincere a Monza, tra l’altro dopo essere passati in svantaggio. La squadra ha fatto una buona gara e ha meritato la vittoria, è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre. A mio avviso, però, l’Udinese ha avuto 4 occasioni nette. Le statistiche dicono che abbiamo calciato quindici volte verso la porta, forse il rammarico è quello di non aver segnato prima e di non averla chiusa dopo essere passati in vantaggi»

STROPPA – « L’abbraccio con Stroppa? Si scherzava, gli ho detto che è la prima volta che lo batto dopo una serie di sconfitte consecutive. E’ una persona splendida, un ottimo allenatore, mi ha fatto i complimenti e ho ricambiato con piacere. Devo dire che sono doppiamente felice perchè è stata la mia prima vittoria da tecnico in serie A. Mi preme ringraziare tutti i ragazzi, dal capitano Pereyra a chi è subentrato».