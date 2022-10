Udinese, Sottil: «Quando si gioca alto è chiaro che rischi qualcosa»

Le parole in conferenza stampa di Andrea Sottil: «Potevamo essere un po’ più lucidi, ma non mi sento di dire nulla ai ragazzi»

Andrea Sottil è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino. Di seguito le sue parole.

ANALISI DELLA PARTITA – «Il Torino di solito attacca alto e oggi invece è rimasta più bassa. Noi però abbiamo creato diverse occasioni, anche il portiere loro è stato molto reattivo. Dovevamo fare più attenzione nel primo gol, nella ripresa il Torino non l’ho mai visto, abbiamo avuto una grande chance con Deulofeu. Potevamo essere un po’ più lucidi, ma non mi sento di dire nulla ai ragazzi».

ERRORI SUI GOL CONCESSI – «Sul gol preso da Silvestri il tiro è forte e ravvicinato, bisogna rivederlo perchè ero distante. Però ha fatto un grande intervento nel finale e poi Savic fa un miracolo su Beto. Non mi sento tradito, per il mio mestiere devo scegliere prima le cose. Faccio delle riflessioni e poi è facile giudicare le prestazioni, ho fatto delle scelte logiche considerando l’avversario, le fatiche di Coppa, etc… Lazaro per esempio su quella fascia ha fatto una buona prima parte di gara. Ho fatto poi il triplo cambio come ho già fatto in passato, ho inserito Beto che anche uscendo dalla panchina ha fatto gol importanti e due mezzali come Arslan e Lovric. Poi quando prendi il secondo gol rivaluti tutto, ma ci è mancata la zampata per andare avanti e anche sul secondo gol potevamo essere più attenti».

ASSENZA BECAO – «Non mi piace dopo una sconfitta cercare chi non c’era, lo trovo poco rispettoso per chi ha giocato la partita, sappiamo poi benissimo dell’importanza di Becao, ma credo che la linea difensiva oggi abbia fatto una bella gara. Poi davanti avevi giocatori rapidi, insdiosi, ma sui cento minuti abbiamo controbattuto bene, Bijol ha vinto praticamente tutti i duelli, sul gol di Pellegri arriva un attimo in ritardo ma non dovevamo essere così in inferiorità. Sono soddisfatto della prestazione in generale, mi preoccuperei se la squadra non creasse».

RISCHI NELL’UNO CONTRO UNO – «Se si vuole portare avanti una certa mentalità e fare punti, e oggi non li abbiamo fatti per episodi, quando si gioca alto è chiaro che rischi qualcosa negli uno contro uno, ma siamo quasi sempre aggressivi nel modo giusto lì. Poi è chiaro che sul primo gol si poteva fare di meglio ma capita, è una battuta d’arresto che capita».