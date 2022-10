Udinese, Sottil: «Stiamo costruendo una mentalità vincente»

Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, in vista dello scontro diretto dei friulani contro l’Atalanta

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta, uno scontro diretto inedito nelle parti alte di classifica.

SCOMPARSA TOFFOLINI «Prima di parlare di calcio vorrei esprimere il grande dolore di tutta la famiglia Udinese per la scomparsa di Lorenzo Toffolini. Sono molto triste perché era un amico, una grandissima persona e un professionista a disposizione di tutti. Ho passato con lui quattro anni fantastici. Volevo esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia. Andare a salutarlo era il minimo che potevamo fare, per l’ultima volta. Lorenzo resterà nei nostri cuori per sempre. Si deve avere la forza di ripartire, sono sicuro che ci sta osservando da lassù col suo grande sorriso, e domani dobbiamo fare una grande prestazione e vincere soprattutto per lui».

MENTALITÁ – «Stiamo costruendo una mentalità vincente, un modo di affrontare l’avversario pensando a cosa dobbiamo fare noi. È una colonna portante del mio metodo, non per presunzione ma per consapevolezza delle proprie forze».

MIGLIORARE – «Dobbiamo migliorare sempre di più in questo gruppo coeso socialmente, tecnicamente e fisicamente. C’è grande coinvolgimento di tutta la rosa, si vede dal fatto che chi subentra in partita lo fa bene. Dobbiamo essere umili e affamati nel presente».