Udinese, Stryger Larsen: «Atalanta una big. Futuro? Difficile pensare»

Jens Stryger Larsen, esterno dell’Udinese, ha commentato al canale ufficiale del club la sconfitta subita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.

«Tutti vogliono fare punti in ogni partita, però sappiamo che l’Atalanta è una grande della Serie A. Comunque anche noi siamo stati capaci di fare grandi partite nel recente periodo e abbiamo avuto spesso anche la forza per ribaltare il risultato perché abbiamo un grande spogliatoio, oggi purtroppo non ci siamo riusciti. Ora mancano 9 partite alla fine e noi dobbiamo pensare ad una gara per volta. In Serie A è molto difficile pensare al futuro perché le situazioni cambiano in fretta, perciò noi ci alleniamo settimana per settimana pensando solo alla partita successiva. Sono contento di aver segnato ma non abbiamo preso punti e questo è il mio unico pensiero, quando abbiamo fatto il 3 a 2 ci abbiamo provato ma non ce l’abbiamo fatta».