Udinese, Tudor parte in ritiro col club ma resta a rischio esonero

La panchina di Tudor traballa: l’allenatore rimane a rischio esonero, ma parte lo stesso in ritiro con l’Udinese

Contro ogni pronostico, Igor Tudor è partito sul pullman che porterà in ritiro l’Udinese. Il tecnico non è riuscito a risollevare la squadra dopo il tremendo 7-1 contro l’Atalanta, e il pesante ko con la Roma non è piaciuto al presidente Pozzo.

L’allenatore al momento resta in bilico: come riporta Sky Sport, non è escluso che la società abbia deciso di posticipare di qualche ora l’esonero. Gianluca Di Marzio precisa che venerdì, in vista del Genoa, Pozzo potrebbe decidere di affidare i bianconeri a Gotti, il secondo di Tudor.