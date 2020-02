Udinese Verona: le chiavi tattiche del match

L’Udinese di Gotti è solita difendersi con un blocco molto basso. Non sarà semplice trovare varchi per il Verona di Juric

L’Udinese di Gotti ha un approccio molto accorto senza palla. Si distingue per un 532 basso e prudente che mira a togliere spazi agli avversari. Proprio per questo, non sarà un match semplice per il Verona di Juric.

L’Hellas, comunque, è una squadra che – in pieno stile Gasperini – è solita attaccare l’area con tanti uomini. Basta vedere la slide sopra, con i quinti molto alti. Contro il blocco basso udinese, sarà necessario accompagnare l’azione con tanti giocatori per provocare situazioni pericolose.