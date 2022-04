Udinese, Walace: «Finalmente il gol! Il ko con la Salernitana ha dato la sveglia»

Walace, centrocampista brasiliano dell’Udinese, ha parlato dopo la netta vittoria dei friulani in casa della Fiorentina

Walace ha parlato così a Dazn dopo Fiorentina-Udinese.

LE PAROLE – «Mi mancava solo il gol, dopo due o tre anni che sono qua e finalmente è arrivato. Non eravamo al Franchi in vacanza, il campionato non è finito e dobbiamo pensare partita dopo partita. Il ko con la Salernitana ci ha dato la sveglia. La prossima contro l’Inter è difficile, ora pensiamo a riposarci e poi ci penseremo. Dedica? A mio figlio».