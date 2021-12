UEFA: approvata una nuova strategia per la sostenibilità del calcio

Rinunione odierna del Comitato Esecutivo dell’UEFA. Ecco i punti dei quali si è tratto quest’oggi in videoconferenza

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi in videoconferenza. Ecco i punti di cui si è discusso, riportati dal sito della massima organizzazione calcistica europea.

Strategia di sostenibilità del calcio 2030

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato una nuova Strategia per la Sostenibilità del Calcio 2030 – “Forza attraverso l’unità”. Costituisce un impegno a lungo termine da parte della UEFA che, in stretta collaborazione con le sue parti interessate del calcio europeo, consentirà all’organo di governo del calcio europeo di ispirare, attivare e accelerare l’azione collettiva su pratiche socialmente responsabili e rispettose dell’ambiente nel contesto del calcio europeo. La strategia mira a mobilitare associazioni, leghe e club membri attorno a un approccio comune attraverso obiettivi e KPI chiaramente definiti, al fine di investire nella futura prosperità del calcio. Informazioni dettagliate sulle politiche e sugli obiettivi della strategia saranno pubblicate questa settimana.

Piano di rilancio del calcio europeo per club

Il Comitato Esecutivo UEFA ha ricevuto oggi un aggiornamento sul Piano di ripresa del calcio per club europeo che cerca di utilizzare i proventi delle competizioni UEFA per club come garanzia per consentire ai club europei di accedere alla liquidità negli anni a venire. Lo schema di finanziamento non prevede alcuno scambio di azioni per le competizioni UEFA per club. Su richiesta e in consultazione con la European Club Association, la UEFA ha esplorato modi per alleviare parte del divario di reddito dei club dovuto al Covid-19, fornendo allo stesso tempo ai club una soluzione di finanziamento sostenibile a lungo termine. A partire da un importo iniziale stimato di 2 miliardi di euro, il programma di finanziamento dovrebbe crescere nel tempo. Il programma sarà sviluppato con i consulenti principali e il Comitato finanziario UEFA per la decisione finale del Comitato Esecutivo UEFA. Seguiranno ulteriori informazioni su questo piano.

Aggiornamento sulle normative FFP

Al Comitato Esecutivo UEFA è stato fornito un aggiornamento sui regolamenti sul fair play finanziario e sulla necessità di rivederli per affrontare le nuove sfide e migliorare la sostenibilità finanziaria dei club di calcio europei che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia. È stato discusso un pacchetto di misure per garantire la sostenibilità finanziaria del settore tenendo conto della nuova realtà del calcio europeo per club. Il processo di consultazione con tutte le parti interessate è ancora in corso.

Nomina dei padroni di casa

Il Comitato Esecutivo UEFA ha nominato il Portogallo ospite della fase finale di UEFA Women’s Futsal EURO 2022 il prossimo marzo.

La Federcalcio lettone è stata designata come sede delle finali della UEFA Futsal Champions League 2021/22 che si svolgeranno all’Arena Riga la prossima primavera.

Regolamento di gara

In linea con la modifica generale della regola decisa dalla UEFA la scorsa estate, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato l’abolizione della regola dei gol in trasferta per gli spareggi di UEFA Nations League 2020/21 che si giocheranno a marzo 2022, e per il 2021- 23 spareggi per il Campionato Europeo Under 21 UEFA a settembre 2022.

A causa delle previsioni a breve termine per la pandemia e per garantire il regolare svolgimento dell’imminente UEFA Futsal EURO nei Paesi Bassi e UEFA Women’s Futsal EURO 2022, verranno implementate regole speciali COVID-19, come già applicate ai tornei finali di due altre competizioni per squadre nazionali (UEFA EURO 2020 e le finali della UEFA Nations League 2021). Le regole speciali applicabili ai minitornei a causa del COVID-19 verranno applicate anche per la Competizione di qualificazione europea UEFA 2022-24 per la Coppa del Mondo FIFA Futsal 2024.

Il Regolamento Medico UEFA (edizione 2022) è stato approvato ed entrerà in vigore il 1° luglio 2022. A tempo debito sarà pubblicato sul sito ufficiale UEFA.

Offerta EURO

La UEFA lancerà presto la procedura di gara per organizzare l’EURO nel 2032, in parallelo con il 2028, invitando le sue 55 federazioni nazionali a presentare domanda. La mossa cerca di aiutare a consolidare il calcio a lungo termine e la pianificazione finanziaria per le federazioni nazionali europee offrendo prospettive più chiare a partner e titolari di diritti. Seguiranno maggiori informazioni sulla procedura di gara.

Premi UEFA di base

Il Comitato Esecutivo UEFA ha selezionato i vincitori degli UEFA Grassroots Awards per il 2021, seguendo le raccomandazioni formulate dal UEFA Grassroots Panel e dal Comitato UEFA per lo Sviluppo e l’Assistenza Tecnica. Questi premi vengono assegnati annualmente e mirano a premiare programmi e progetti in Europa per l’eccellenza a livello di base. Maggiori informazioni sui vincitori saranno comunicate a tempo debito.

Prossimo incontro

La prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA si terrà a Nyon, in Svizzera, il 22 marzo 2022.