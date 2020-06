Uefa, Duka: «Finale Champions a porte aperte? È un obiettivo»

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del Comitato Uefa, ha parlato di una possibile finale Champions a porte aperte

Armand Duka, patron della Federcalcio albanese e anche membro del comitato Uefa, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di una possibile apertura parziale degli stadi per la finale di Champions League.

«Le decisioni di ieri riguardavano Champions ed Europa League, con le partite rimaste che saranno giocate in Portogallo e Germania, mentre Istanbul sarà per il prossimo anno. Finale a porte aperte? Sì, è un obiettivo. Faremo altre riunioni prima di quel giorno, cercando di far entrare gli spettatori: non dipende solo da UEFA ma anche da come si sviluppa la situazione in Europa. Pensiamo magari a non riempirli interamente, ma con una capacità ridotta, sia per la Champions che per l’Europa League».