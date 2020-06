Uefa, il 10 luglio i sorteggi di quarti e semifinali di Champions ed Europa League

A Nyon, la Uefa svolgerà i sorteggi per programmare i prossimi turni di Champions League ed Europa League

La Champions League e l’Europa League si concluderanno nel mese di agosto, rispettivamente a Lisbona e in Germania. Per la massima competizione ci sono ancora da giocare gli ottavi di finale di ritorno, mentre per la seconda sono in programma gli ottavi d’andata.

E la Uefa, per poter cominciare a programmare il futuro dei due tornei, ha deciso di svolgere i sorteggi di quarti e semifinali il 10 luglio a Nyon; prima che della ripresa dei giochi prevista per il 5 agosto.