Uefa, Sacchi vince il Premio del Presidente 2022

Arrigo Sacchi ha vinto il “Premio del Presidente 2022” della Uefa, assegnato ogni anno dal presidente dell’organo calcistico europeo

La Uefa ha premiato Arrigo Sacchi con il Premio del Presidente Uefa 2022. Si tratta di un premio che l’organo governativo calcistico assegna ogni anno ed è deciso dal presidente della Uefa. Si tratta del quarto italiano a vincere dopo Paolo Maldini, Gianni Rivera e Francesco Totti. Di seguito le parole di Ceferin.

«Questo premio riconosce l’eccellenza professionale e onora l’eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi. Il calcio può essere distinto in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del calcio, riprese da generazioni di allenatori che l’hanno seguito. Sacchi ha reinventato l’etica del lavoro di squadra, che trascendeva la pura armonia in campo. La perfetta sincronizzazione e una mentalità sempre vincente, indipendentemente dal fatto che la squadra giocasse in casa o fuori, faceva sembrare tutto quasi soprannaturale negli anni ’80. Questa è esattamente la differenza tra eccellenza e grandezza».