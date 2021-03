UFFICIALE Cagliari, Roberto Colombo lascia: il comunicato della società

Roberto Colombo lascia il Cagliari dopo sei anni: questo il comunicato del club rossoblù sulla separazione dal dirigente

Roberto Colombo lascia il Cagliari dopo sei anni. Il dirigente – che ricopriva la carica di collaboratore dell’area tecnica – intraprenderà una avventura professionale. Il comunicato del club rossoblù.

«Il Cagliari Calcio comunica la chiusura dell’esperienza professionale in rossoblù di Roberto Colombo. Il dirigente, classe 1975, lascia il Club dopo sei anni, da quell’estate 2015 in cui sbarcò in Sardegna come uno dei portieri della cavalcata verso l’immediato ritorno nella massima serie».

