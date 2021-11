UFFICIALE Gerrard è il nuovo allenatore dell’Aston Villa: il comunicato

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è arrivata anche l’ufficialità: Steven Gerrard è il nuovo allenatore dell’Aston Villa. A comunicarlo, lo stesso club inglese sui propri canali: «L’Aston Villa Football Club è lieto di annunciare la nomina di Steven Gerrard come nuovo capo allenatore».

PAROLE GERRARD – Gerrard ha anche espresso le sue prime parole da allenatore dei Villans: «L’Aston Villa è un club con una ricca storia e tradizione nel calcio inglese e sono immensamente orgoglioso di diventare il suo nuovo allenatore. Nelle mie conversazioni con Nassef, Wes e il resto del consiglio di amministrazione, è stato evidente quanto siano ambiziosi i loro piani per il club e non vedo l’ora di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che sono associati ai Glasgow Rangers per avermi dato l’opportunità di gestire una squadra di calcio così iconica. Aiutarli a conquistare un 55esimo titolo di campionato da record avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vorrei augurare ai giocatori, allo staff e ai tifosi il meglio per il futuro».

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

