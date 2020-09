UFFICIALE – Hellas Verona, dal Genoa arriva Andrea Favilli

Hellas Verona, dal Genoa arriva Favilli: l’attaccante arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva

Andrea Favilli è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona. Il giocatore arriva a titolo temporaneo dal Genoa. Ecco la nota ufficiale:

«Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli, 23enne attaccante centrale ben strutturato fisicamente (191 cm di altezza per 85 kg di peso forma)».