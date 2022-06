UFFICIALE Liverpool, arriva Ramsay dall’Aberdeen: il comunicato

Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo in Inghilterra dall’Aberdeen di Calvin Ramsay: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Liverpool ha annunciato l’arrivo in Reds di Calvin Ramsey terzino destre dell’Aberdeen.

IL COMUNICATO – «Il Liverpool FC ha completato l’acquisto del nazionale scozzese Under 21 Calvin Ramsay dall’Aberdeen, soggetto ad autorizzazione internazionale. Il terzino destro si unisce ai Reds con un contratto a lungo termine dopo aver superato le visite mediche e aver finalizzato il trasferimento all’AXA Training Center.

Ramsay è passato alle giovanili dell’Aberdeen per fare il suo debutto da senior a marzo 2021 e se ne va dopo aver giocato 39 partite, con nove assist e un gol. Il diciottenne è stato nominato giovane giocatore dell’anno dalla Scottish Football Writers’ Association per il 2021-22 ed è stato anche selezionato per il premio PFA Scotland Young Player of the Year».