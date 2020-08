UFFICIALE Mkhitaryan dice addio all’Arsenal: ora il passaggio alla Roma

Henrikh Mkhitaryan ha risolto il contratto con l’Arsenal per trasferirsi alla Roma: il comunicato ufficiale del club inglese

Henrikh Mkhitaryan ha risolto ufficialmente il suo contratto con l’Arsenal per trasferirsi alla Roma a titolo definitivo.

«Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma a titolo definitivo. Il nazionale armeno si è unito a noi dal Manchester United nel gennaio 2018 e ha segnato in modo memorabile il suo primo inizio in Premier League per noi con una tripletta di assist nella vittoria per 5-1 sull’Everton. Durante il suo tempo con noi, Micki ci ha aiutato a raggiungere la finale di Europa League 2019 e ha ottenuto un totale di 13 assist e ha segnato nove gol in tutte le competizioni. Ha fatto la storia per il suo Paese, Micki è il miglior marcatore dell’Armenia di tutti i tempi ed è stato nominato calciatore armeno dell’anno nove volte. Tutti all’Arsenal ringraziano Micki per il suo contributo alla società e gli fanno i migliori auguri per il suo futuro con la Roma».