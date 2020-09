UFFICIALE Spezia, arriva Chabot dalla Sampdoria

Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto riscatto e controriscatto di Chabot dalla Sampdoria

Lo Spezia si muove in difesa e ufficializza l’arrivo dalla Sampdoria di Julian Chabot. Il tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

«Julian Chabot è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore tedesco arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’U.C. Sampdoria. Classe 1998, 195cm di pura potenza, Chabot arriva in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella passata stagione e ha scelto il numero 22 per questa sua nuova avventura in Liguria. Difensore centrale cresciuto in Germania tra Eintracht Francoforte e Lipsia, è in Olanda che muove i primi passi tra i professionisti, prima con lo Sparta Rotterdam e, nel campionato seguente, con la maglia dell’FC Groningen, dove totalizza 28 presenze che convincono gli osservatori blucerchiati ad investire su di lui. Chabot è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già questo pomeriggio si aggregherà al gruppo di mister Italiano. Benvenuto Julian!!!».