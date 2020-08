UFFICIALE Venezia, arriva il centrocampista Taugourdeau

Il Venezia ha annunciato l’acquisto del centrocampista Taugourdeau

Colpo in entrata per il Venezia che, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto del centrocampista Anthony Taugourdeau.

«Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Trapani Calcio il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1989 Anthony Taugourdeau. Il centrocampista centrale francese, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2023. Giunto in Italia nel 2008, in carriera ha vestito le maglie di Carpi, Albinoleffe, Prato, Santarcangelo, Piacenza e Trapani, con cui nelle ultime due stagioni ha collezionato 64 presenze con 14 reti in campionato. Benvenuto Anthony!».