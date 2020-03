Ujfalusi: «Che ricordi dopo Juventus-Fiorentina»

Il direttore sportivo del Galatasaray Ujfalusi ha parlato dei ricordi con la Fiorentina e dei calciatori cechi in Italia

Il direttore sportivo del Galatasaray Thomas Ujfalusi è intervenuto durante una diretta Instagram con l’ex compagno Sebastien Frey: «Ricordo più bello con la Fiorentina? Una partita contro la Juve. Quando siamo tornati c’erano 5000 persone. Abbiamo vinto dopo tanti anni. O anche il primo anno, che ci siamo salvati all’ultima giornata».

Sui calciatori cechi in Italia: «Abbiamo giocatori giovanissimi e forti, speriamo che arrivi anche qualcuno in Italia. Schick è andato via, in Germania, ora c’è Barak nel Lecce».