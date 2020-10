Renzo Ulivieri ha commentato il caso dei quindici positivi al Coronavirus all’interno del Genoa: le sue dichiarazioni

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha commentato il caso dei quindici positivi al Coronavirus all’interno del Genoa.

«La volontà della Federazione è sempre stata quella di far giocare rispettando tutte le regole per la sicurezza. Per me è giusto andare avanti. Non è il caso di pensare a ritiri prolungati come in NBA, è l’ultimo rimedio a una situazione grave».