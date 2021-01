Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 12.50 – Milan, Krunic e Rebic positivi al Covid – Pioli perde due titolari in vista della sfida contro la Juventus di stasera. Possibile chance dal primo minuto per Hauge e Brahim Diaz, con arretramento di Calhanoglu.

Ore 11.30 – Roma, apprensione per De Sanctis – L’ex portiere, attuale dirigente giallorosso, è stato vittima di un grave incidente stradale. Operato d’urgenza, resta ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ore 11 – Juventus, partenza e nessun positivo – Il nuovo giro di tamponi ha portato buone notizie in casa bianconera. Pirlo e la squadra sono dunque regolarmente partiti in direzione Milano.

Ore 10.40 – Accordo Napoli-Verona per Zaccagni – I partenopei hanno bloccato il trequartista scaligero per giugno sulla base di 15 milioni di Euro.

Ore 9.00 – Juventus, l’intervento dell’ASL solo in un caso – La Juventus è in ansia a causa della situazione Covid. Oggi ci sarà un nuovo giro tamponi, ma la trasferta di Milano potrebbe essere bloccata dall’ASL solo nel caso in cui dovesse verificarsi un focolaio non controllato tra le fila bianconere.

Ore 8.50 – Napoli, Lozano tuttofare: esame da falso nove – Contro lo Spezia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano dovrebbe essere schierato da Gattuso come prima punta al centro dell’attacco del Napoli. La notizia

Ore 8.20 – Roma, allarme rientrato per Dzeko: staffetta con Borja Mayoral – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Roma è rientrato l’allarme per Edin Dzeko dopo il risentimento muscolare. Ma contro il Crotone dovrebbe comunque scendere in campo Borja Mayoral. Le ultime