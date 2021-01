Roma, allarme rientrato per Dzeko: ora è staffetta con Borja Mayoral

Ieri è scattato l’allarme Edin Dzeko in casa Roma, poi subito rientrato. Contro il Crotone dovrebbe però giocare Borja Mayoral

Giornata movimentata ieri in casa Roma. Prima con la gastroenterite che ha colpito Fonseca, poi con la positività al Covid-19 di Tiago Pinto, per finire con risentimento muscolare che ha colpito Edin Dzeko. Sul bosniaco è scattato subito l’allarme che però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe subito rientrato.

A Crotone dovrebbe comunque scendere in campo Borja Mayoral al centro dell’attacco. Domenica prossima c’è la partita con l’Inter e Fonseca vuole arrivarci con il suo attaccante principe al massimo della forma.