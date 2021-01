Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.49 – Colpo in difesa per la Lazio – Il difensore serbo classe 2000, Dimitrije Kamenovic, in forza al Cikaricki Fk, sarà un giocatore della Lazio. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, tramite il proprio account Twitter, che ne svela la formula: in prestito nel suo attuale club fino a giugno, per poi arrivare in maniera ufficiale nella prossima stagione.

Ore 9.32 – Juventus, il punto sui tamponi – Tuttosport fa chiarezza sulla questione tamponi in casa Juventus. Alex Sandro e Cuadrado sono risultati positivi rispettivamente lo scorso 4 e 5 gennaio. Il brasiliano (lievemente sintomatico) potrebbe sottoporsi a nuovo tampone tra domani e venerdì e – in caso di negatività – essere a disposizione domenica con l’Inter. Venerdì dovrebbe essere anche il giorno del nuovo test di Cuadrado.

Ore 8.42 – Inter, prosegue la trattiva con BC – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners sta effettuando la due diligence necessaria per acquistare una quota dell’Inter. Il quotidiano sottolinea che al momento non è ancora chiaro se l’offerta sarà per una quota di minoranza o per il pacchetto di maggioranza della società. La base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni. La notizia ha trovato conferme anche su Tuttosport in cui viene evidenziato che la trattativa è in fase preliminare ma non è da escludere lo scenario per cui Suning resterebbe in società attraverso il 31% delle azioni detenute da Lion Rock Capital.

Ore 8.01 – Supercoppa, la versione del Napoli – Dopo le indiscrezioni di ieri, il Napoli ha confermato di aver chiesto il rinvio della sfida di Supercoppa ma anche confermato che il prossimo 20 gennaio sarà regolarmente in campo contro la Juventus. Il comunicato ufficiale.