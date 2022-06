Under 21, elogi per Parisi: «Sfonda e crea pericoli»

Il terzino dell’Under 21 Parisi ha disputato una grandissima partita nel match tra Italia e Svezia

L’Italia Under 21 pareggia contro la Svezia 1-1 e compie un piccolo passettino verso la qualificazione all’Europeo del 2023. Tra i migliori degli Azzurrini c’è stato Fabiano Parisi, infermabile sulla fascia sinistra. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo della nostra Nazionale con un 7 in pagella.

LA PAGELLA – «L’autogol lo incattivisce: vuole vendicarsi e ci riesce. Prende il rigore, sfonda, a volte vuole strafare ma quanti pericoli crea».