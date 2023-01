Uno show sul campo e sugli spalti: tifo nerazzurro spettacolare (come la sua Atalanta)

Un ritorno a Bergamo dei tifosi dell’Atalanta sugli spalti: spettacolari quanto la squadra in campo contro la Salernitana

Di solito si dice che la storia viene sempre scritta insieme, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una calligrafia così bella: metaforicamente l’Atalanta scrive il suo testo su un foglio di carta realizzato dai suoi tifosi, realizzato sugli spalti del Gewiss Stadium.

Bergamo, pioggia leggera e tempo nuvoloso, ma la voglia di esserci è sempre forte, dove ritorna anche quell’atmosfera fatta anche da piccoli (importanti) dettagli: ritrovando amici e bevendo con loro qualche birra e pronostico. Inizio particolare con lo sciopero del tifo per 5 minuti (legata ai fatti di Udine), poi la Curva Pisani fa capire ai 1100 tifosi della Salernitana che il 2023 dovrà essere l’anno in cui l’Atalanta dovrà ritornare in campo ad essere padrona a casa sua.

I sostenitori orobici spingono Hojlund e compagni ad attaccare senza sosta, e dall’altra parte la squadra finisce il primo tempo 5-1 nello stupore generale: rievocando tempi in cui la normale amministrazione nerazzurra erano le goleade.

Nella ripresa è uno show che sotto la Nord fa divertire. 6, 7 e addirittura 8 con il muro nerazzurro a trascinare tutto lo stadio. Al fischio finale si solleva il coro: «Vi vogliamo così». Un’Atalanta vincente, affamata e bella: esattamente come la sua gente.