USA, choc nel calcio femminile: «Abusi sessuali sistematici»

USA, choc nel calcio femminile, dove un’indagine ha spalancato le porte alle denunce di abusi sessuali sistematici

Un’inchiesta di US Soccer ha rivelato una verità choc: nel calcio femminile statunitense sono sistematici abusi sessuali nei confronti delle calciatrici, specialmente quelle presenti in Nazionale.

Si parla di commenti a sfondo sessuale, avances, contatti indesiderati e rapporti sessuali forzati all’interno della North American League (NWSL) e anche in strutture dedicate a giovani giocatrici. La Lega nordamericana ha detto di essere “pienamente impegnata a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che tutti i giocatori – a tutti i livelli – abbiano un luogo rispettoso per imparare, crescere e competere”.