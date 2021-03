UWCL: super Barça, Renard conquista Parigi, troppo facile per il Bayern

UWCL: il Barcellona travolge il Manchester City, Renard conquista Parigi, il Chelsea vince il primo round, tutto facile per il Bayern Monaco

I quarti di andata di UWCL si aprono con la straripante vittoria del Barcellona al Brainteo di Monza contro il Manchester City (3-0). Le blaugrana dominano per 90 minuti la sfida e ipotecano la qualificazione alla semifinale. Alle citizen servirà un’impresa al ritorno.

Vittoria di sacrificio e temperanza per il Lione, campione in carica, sofferente per 85 minuti. Espugnata Parigi, grazie ad una rete nel finale di Renard su calcio di rigore (0-1). La qualificazione è tutt’altro che chiusa.

Vince il primo round il Chelsea contro il Wolfsburg, quest’ultima finalista della scorsa edizione. Allo Szusza Ferenc Stadion di Budapest apre le danze Sam Kerr, attaccante australiana (segnò contro l’Italia ai Mondiali di Francia). Raddoppia dopo pochi minuti Harder ma Janssen su penalty riapre tutto a venti minuti dal termine del match e regala alle tedesche una speranza di ribaltare tutto.

Tutto troppo facile per il Bayern Monaco in Baviera contro la sorpresa Rosengard: finisce 3-0: decisive Dallmann, Büll e Beerensteyn.