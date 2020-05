Vagnati Toro, c’è l’intesa coi granata: sarà il nuovo direttore sportivo

Accordo raggiunto fra le due parti: dopo la separazione con la Spal, Vagnati diventerà il nuovo direttore sportivo del Toro

Dopo l’annuncio della risoluzione del suo contratto con la Spal, Davide Vagnati entrerà a far parte della dirigenza del Toro.

Come riportato da Sky Sport, l’ex biancoazzurro ricoprirà la carica di direttore sportivo granata. Le due parti hanno trovato un accordo a seguito dei colloqui avvenuti nei giorni scorsi. Vagnati firmerà un contratto biennale con il Torino, in cui è prevista un opzione per una terza stagione.