Valencia, è polemica con Mediaset per la finale di Coppa del Re

Il Valencia in polemica con Mediaset, che non gli da il permesso di installare un maxi-schermo in città in vista della finale di coppa

Querelle all’orizzonte tra Valencia e Mediaset: la squadra, che dovrà giocare la finale di coppa del re contro il Real Betis, aveva in programma di installare un Maxi Schermo in città per i propri tifosi. I diritti per trasmettere l’evento appartengono Mediaset, che al momento non ha dato il permesso al club.

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiaes, conferma l’illegalità di allestire una fan zone senza l’autorizzazione di Mediaset: «La federcalcio è proprietaria della Copa del Rey, i cui diritti sono stati assegnati a Mediaset. Dobbiamo tutelare chi investe nel torneo e se la partita dovesse essere diffusa tramite maxischermi senza autorizzazione verrà di fatto compiuto un atto illegale e Mediaset avrà diritto di agire come riterrà opportuno»