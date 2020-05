Valencia, Gabriel Paulista: «Non dovevamo giocare contro l’Atalanta»

Il difensore del Valencia Gabriel Paulista è tornato a parlare della discussa partita di Champions League contro l’Atalanta

Gabriel Paulista ha parlato della sfida di Champions League contro l’Atalanta, disputata a San Siro, che avrebbe scatenato il contagio da Coronavirus nel mondo del calcio: «Penso che il Valencia si sarebbe dovuto comportare alla stessa maniera del Getafe, che doveva giocare contro l’Inter e alla fine non l’ha fatto. Hanno detto “Non andiamo in Italia” resistendo alla UEFA e alle altre pressioni esterne».

«Da lì, tutti hanno visto come sono andate le cose e le gare via via sono state rinviate. Avrebbe dovuto farlo anche il Valencia contro l’Atalanta, ma sfortunatamente non è andata così. Ma ormai la partita c’è stata, dobbiamo guardare avanti», ha concluso il difensore del Valencia.