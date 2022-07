Vacanze da incubo per Valverde e la fidanzata: drogati e derubati a Ibiza

Valverde e le vacanze da incubo a Ibiza con la fidanzata: i due sarebbero stati drogati e derubati

Il centrocampista del Real Madrid, Valverde, e la fidanzata hanno trascorso delle vacanze da incubo a Ibiza. L’indiscrezione è stata lanciato dai quotidiani spagnoli, che hanno ripreso le storie di Mina Bonino, giornalista e compagna di Valverde.

Secondo il racconto sarebbe emerso che i due sarebbero stati drogati e derubati mentre si trovavano nella loro villa a Ibiza. Tanti i dubbi sulla vicenda, ma secondo la donna i sospetti si concentrano sullo chef: «Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi». Questa una parte del racconto della fidanzata di Valverde, che poi prosegue raccontando di essersi accorta della mancanza di soldi e altri gioielli. Vicenda che proseguirà, intanto il cuoco si è licenziato e i due sono risultati negativi agli esami del sangue per capire se vi fossero residui di sostanze stupefacenti.