Van Basten: «Bonucci non aiuta de Ligt. Avrebbe imparato di più al Real»

Marco van Basten ha parlato del campionato di Serie A e della crescita di Matthijs de Ligt: le dichiarazioni dell’ex attaccante del Milan

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha parlato del campionato di Serie A e della crescita di Matthijs de Ligt.

DE LIGT – «Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri. Credo che de Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Avrebbe inoltre giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai paesi che ho citato».