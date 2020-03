Van Basten: «Il mio Milan dominava il mondo del calcio, quello di oggi…»

Marco Van Basten snobba il Milan della gestione Elliott: le parole del “cigno di Utrecht” sull’attuale società rossonera

Marco Van Basten entra a gamba tesa sul “suo” Milan. Ecco le parole dell’olandese riguardo alla compagine rossonera odierna, nell’intervista concessa a Fanpage.it.

«Non seguo molto il calcio italiano, a dir la verità, ma posso dire che il Milan dei miei tempi ha dominato il mondo del calcio, mentre quello di oggi sta lottando per sopravvivere in campionato. Mi sembra una differenza non da poco».