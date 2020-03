Van Gaal propone: «De Jong alla Juve, de Ligt al Barcellona»

Il tecnico van Gaal ha parlato degli olandesi: «De Jong doveva andare alla Juventus, de Ligt al Barcellona»

Louis van Gaal ha parlato degli olandesi Frenkie de Jong (Barcellona) e Matthijs de Ligt (Juventus): «Per me, se c’era un club che avrebbe dovuto comprare de Ligt, questo è proprio il Barcellona».

«E visto che lì c’è Busquets, penso che Frenkie de Jong sarebbe dovuto andare alla Juventus. Il Barcellona per me ha bisogno più di uno come de Ligt che uno come de Jong», ha concluso il tecnico ai microfoni di TV3.