Van Nistelrooy inizia una nuova avventura: ecco la prossima destinazione dell’olandese. Farà parte di…Ultimissime

Van Nistelrooy comincia una nuova avventura: dove allenerà l’olandese. Ultimissime notizie sul suo futuro

La Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) gioca la carta dell’esperienza e del carisma per preparare l’assalto alla Coppa del Mondo. Con una mossa che ha subito riacceso l’entusiasmo dei tifosi Oranje, è stato ufficializzato il ritorno di una leggenda vivente: Ruud van Nistelrooij entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico della nazionale. L’ex attaccante ha apposto la firma sul contratto che lo legherà alla selezione del suo paese a partire dal prossimo 1° febbraio. Una tempistica studiata nei minimi dettagli per garantire un inserimento immediato e funzionale in vista dell’appuntamento più importante del quadriennio.

Un assistente di lusso per Ronald Koeman

Van Nistelrooij non avrà un ruolo di facciata, ma operativo e centrale. Andrà ad affiancare Ronald Koeman in qualità di assistente allenatore. Il Commissario Tecnico potrà così contare su un braccio destro che conosce perfettamente le dinamiche del calcio d’élite. Per Van Nistelrooij si tratta di un ritorno a casa, avendo già maturato esperienze nello staff tecnico olandese in passato, oltre ad aver guidato il PSV Eindhoven come capo allenatore.

Obiettivo: Mondiale 2026

La scelta di inserire una figura del calibro di Van Nistelrooij risponde a un’esigenza precisa: preparare al meglio la squadra per la FIFA World Cup 2026. La competizione, che si avvicina a grandi passi, vedrà l’Olanda cercare di recitare un ruolo da protagonista. La presenza di “Ruud il cecchino” sarà fondamentale soprattutto per lavorare in modo specifico con il reparto offensivo, aiutando le giovani punte olandesi a perfezionare i movimenti in area di rigore e la freddezza sotto porta, caratteristiche che hanno reso Van Nistelrooij uno dei numeri 9 più forti di tutti i tempi. Dal 1° febbraio, dunque, inizia la missione: Koeman e Van Nistelrooij, due generazioni di campioni unite per portare l’Olanda sul tetto del mondo.