Vanoli Fiorentina, come giocheranno i viola con il nuovo tecnico? Ecco tutte le ipotesi sul tavolo, tra moduli possibili e la scelta sui calciatori

Vanoli Fiorentina: quale sarà l’identità tattica dei viola? Tutte le soluzioni allo studio, tra moduli alternativi e scelte sugli uomini a disposizione

Dopo settimane difficili e un avvio di campionato deludente, la Fiorentina ha scelto di interrompere il rapporto con Stefano Pioli e affidare la panchina a Paolo Vanoli, reduce dall’esperienza al Torino. La squadra si trova in una situazione complicata, ultima in classifica dopo dieci giornate, e l’obiettivo immediato è quello di invertire la rotta, ritrovando entusiasmo e fiducia attraverso una serie di risultati positivi che possano rilanciare la stagione ancora lunga.

Dal punto di vista tattico, l’arrivo di Vanoli non dovrebbe stravolgere l’impianto difensivo già visto finora. L’ex tecnico di Venezia e Torino ha come punto fermo la difesa a tre, che rappresenta la base del suo gioco. A Firenze potrà contare su un organico adatto a sostenere questa filosofia, con particolare attenzione al ruolo degli esterni, chiamati a un lavoro costante di corsa e sacrificio per trasformare il 3-5-2 in un 5-3-2 in fase difensiva, senza rinunciare a spinta e profondità quando la squadra attacca.

Il vero nodo riguarda l’attacco, dove la Fiorentina dispone di un reparto ricco di alternative ma ancora poco incisivo. Giocatori come Kean, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli offrono varietà e duttilità tattica, ma devono ancora esprimere appieno il loro potenziale. Sarà compito di Vanoli trovare la giusta combinazione e valorizzare le qualità dei suoi uomini offensivi, così da trasformare la solidità difensiva in un gioco capace di produrre gol e risultati concreti.

