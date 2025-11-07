Fiorentina, Paolo Vanoli nuovo allenatore della Prima Squadra viola - UFFICIALE - Calcio News 24

Il club comunica la nomina del tecnico, che prende il posto sulla panchina gigliata e inizia subito il suo percorso.

La Fiorentina Vanoli segna un nuovo capitolo nella storia recente del club viola. L’ACF Fiorentina ha ufficialmente comunicato che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Nato a Varese il 12 agosto 1972, Vanoli vanta una carriera sia da calciatore che da tecnico ricca di esperienze internazionali e nazionali, che lo rendono un profilo di grande spessore per la società gigliata.

Vanoli ha guidato in passato diverse Nazionale Giovanili Italiane, tra cui l’Under 16, l’Under 18 e l’Under 19, dimostrando abilità nella gestione dei giovani e nella valorizzazione del talento emergente. La sua esperienza internazionale include la guida dello Spartak Mosca, con cui ha conquistato una Coppa di Russia, un successo che testimonia la sua capacità di adattarsi a contesti complessi e di ottenere risultati concreti.

Oltre alle esperienze con le Nazionali e in Russia, Vanoli ha allenato club italiani come Venezia e Torino, dove ha potuto affinare le sue competenze tattiche e gestionali, affrontando sfide diverse in termini di campionati e ambizioni di squadra. Questi trascorsi rappresentano un bagaglio importante che la Fiorentina Vanoli spera di valorizzare per riportare la squadra a competere ai massimi livelli.

Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi, dando il via ufficiale al suo percorso con la squadra. La scelta di Vanoli, comunicata dalla società, segna l’inizio di una nuova fase per la Fiorentina, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della squadra in campionato e nelle competizioni europee.

La nomina di Vanoli rappresenta anche una strategia chiara da parte della dirigenza viola: puntare su un tecnico con esperienza internazionale e capacità di gestione dei giovani, combinando conoscenza tattica e visione di lungo termine. La speranza della Fiorentina Vanoli è che il tecnico possa imprimere subito una svolta positiva, stimolando entusiasmo nell’ambiente e nei tifosi, e avviando un progetto che unisca esperienza, modernità e continuità.

Con la Fiorentina Vanoli, il club gigliato intende affrontare la nuova stagione con ambizione, contando su un allenatore che conosce le dinamiche del calcio italiano e internazionale, pronto a valorizzare i giocatori e a costruire una squadra competitiva e proiettata al futuro. L’attesa per vedere Vanoli all’opera è già alta, e i tifosi sperano che questa scelta segni l’inizio di un ciclo vincente.

