Vanoli Fiorentina, scelta ormai fatta! In corso la risoluzione con il Torino, pronto accordo annuale con opzione. Le ultimissime

Vanoli Fiorentina, il tecnico verso la panchina viola: si lavora alla rescissione con il Torino, atteso contratto annuale con rinnovo

Paolo Vanoli è ormai a un passo dalla panchina della Fiorentina. L’allenatore sta infatti negoziando la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino, ultimo ostacolo da superare prima di poter firmare con il club viola. La società gigliata punta a chiudere rapidamente l’accordo per avere Vanoli già in panchina nella prossima sfida contro il Genoa.

Il tecnico ritroverebbe Firenze dopo il suo passato da calciatore, quando nel 2001 fu protagonista del gol decisivo che consegnò alla Fiorentina la Coppa Italia, l’ultimo trofeo conquistato dai viola. Questo legame storico con la città e con i tifosi rende il suo ritorno particolarmente significativo e carico di aspettative.

Sul piano contrattuale, la Fiorentina ha predisposto un accordo annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Sono previsti anche diversi bonus legati ai risultati: uno in caso di decimo posto in campionato e altri tre in base alla qualificazione alle competizioni europee, variabili a seconda del torneo raggiunto.

