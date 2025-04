Torino, Vanoli in conferenza: «Dà fastidio perdere così, ora rialziamoci col Venezia. Ricci? Vi dico cos’ha avuto»

Vanoli, conferenza stampa Napoli Torino 2-0, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match di Serie A tra le mura del Maradona

E alla fine questo Napoli Torino si è concluso per 2-0. Un risultato netto, forse fin troppo ‘morbido’, che mette in luce tutte le differenze tecnico-tattiche – sul lato collettivo come su quello dei singoli – delle due formazioni in campo oggi. Troppo, troppo poco quanto palesato sul manto erboso dall’undici granata, che nulla può contro la doppietta di Scott McTominay e il predominio di Alessandro Buongiorno e compagni. Paolo Vanoli si lecca così le ferite dopo il ko maturato in casa della prima della classe e a noi non resta che sentire le sue dichiarazioni rilasciate ai margini della gara valida per la giornata numero 34 di Serie A.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Napoli Torino 2-0

Buonasera mister Vanoli, qual è il suo commento su questo Napoli Torino?

«Da fastidio perdere perché abbiamo fatto una buona prestazione, ma sapevamo che se concedi due gol fotocopia al Napoli è poi difficile reagire. Abbiamo avuto due occasioni non sfruttate, abbiamo fatto una buona prestazione con quattro giorni in meno di riposo. Conosco l’aspetto fisico del Napoli, abbiamo retto nel secondo tempo. Nel primo tempo ci è mancata un po’ di profondità. E’ una gara che ci serve per crescere, se vogliamo fare un altro step i dettagli fanno la differenza. Ora dobbiamo ricaricaricare le pile e pensare alla prossima gara»

Cosa dobbiamo aspettarci dal Torino ora?

«Bisogna finire bene ora. Dobbiamo essere un esempio per la maglia che indossiamo, l’ho detto ai miei. Ci teniamo al decimo posto in questo girone di ritorno e stasera l’abbiamo dimostrato. Ora riposiamo e poi andiamo carichi a Venezia, in casa sarà una sfida difficile perché loro si giocano la salvezza, ma noi vogliamo questi tre punti»

Come pensa Vanoli che Conte gestirà la fine del campionato?

«Quello che ha vinto dimostra ciò che è, devo prendere io consigli da lui. Ho avuto la fortuna di stare con un grande allenatore…lo sta dimostrando anche qui a Napoli»

Cosa ha avuto Ricci?

«Ricci ha avuto una ricaduta sul ginocchio. Ha una tendinopatia al rotuleo e abbiamo provato fino all’ultimo a recuperarlo. Mi ha detto che sentiva fastidio e non l’abbiamo rischiato. Abbiamo recuperato anche Ilic e Valentino all’ultimo, anche se non hanno ancora i 90 minuti nella gambe volevo dargli spazio perchè sono giocatori importanti per questo rush finale»

Qual è il suo auto-giudizio sulla prima stagione in Serie A di Vanoli?

«Non posso dare giudizi, devo cercare solo di dare il meglio per il club e i tifosi, non posso darmi un giudizio, saranno gli altri a giudicare poi il mio lavoro. Se mi ritengo soddisfatto mi siedo, quindi dico che non sono soddisfatto».