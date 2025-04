Torino, anche Vanoli non interverrà in conferenza prima del match col Napoli

Anche Paolo Vanoli, come numerosi mister di Serie A, non interverrà nella conferenza pre Napoli Torino nel rispetto dei funerali di Papa Francesco

Quella di domani sarà una giornata per certi versi ‘anomala’ in casa Torino. La vigilia della sfida di Serie A tra granata e Napoli – match valido per la giornata numero 34 del massimo campionato italiano in programma domenica 27 – non sarà difatti caratterizzata dalla canonica conferenza stampa di mister Paolo Vanoli.

Attenzione però, occorre fin dal principio sgomberare il campo da possibili equivoci. Come raccolto dalla redazione di CalcioNews24, le motivazioni dietro la scelta del club di Via Viotti sono tutt’altro che occulte, oltre che peraltro in linea con quanto intrapreso da molteplici altre compagini della Penisola (Napoli compreso).

In sostanza, causa la rifinitura pomeridiana di Guillermo Maripán e compagni in previsione della trasferta in terra campana, mister Paolo Vanoli sarebbe dovuto apparire dinanzi ai cronisti nella mattinata di domani. Ovverosia in concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Le esequie del Pontefice venuto a mancare cinque giorni or sono, ricordiamo, si terranno proprio intorno alle 10 sotto gli occhi del Mondo intero.

Bene, onde evitare di mancare di rispetto nei confronti della cerimonia funebre dell’ex Vescovo di Roma, anche il Torino ha dunque preferito non aprire i propri microfoni. Mister Vanoli – esattamente come tutti gli altri allenatori ad aver optato per la medesima decisione – tornerà dunque regolarmente a far sentire la propria voce contestualmente alla sfida del Maradona. Insomma, non resta che fissare l’orologio: il conto alla rovescia scade domenica sera alle 20e45, poi toccherà l’ex mister del Venezia ‘far parlare’ il suo Torino.