Vanoli, conferenza stampa Torino Udinese: le dichiarazioni del tecnico granata verso il match di Serie a

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Torino Udinese, ecco le dichiarazioni del mister del club granata verso il match di Serie A, le parole

Giornata di pre-vigilia per Paolo Vanoli. Il tecnico dei granata – causa l’avvento della Pasqua questa domenica – ha scelto di intervenire nella canonica conferenza stampa 48 ore prima (e non 24 come di consueto) del prossimo match in programma. La sfida in arrivo in questo caso è, naturalmente, Torino Udinese: gara valida per la giornata numero 33 di Serie A. Sentiamo dunque le dichiarazioni del mister varesino, microfoni aperti a partire dalle 14e30.

La conferenza stampa pre Torino Udinese:

Buongiorno mister Vanoli, come sta il suo Torino?

«Per prima cosa buon pomeriggio a tutti. Bene, è stata una settimana lunga: quindi abbiamo recuperato bene le energie. Non recuperiamo Valentino (Lazaro, ndr), anche se speriamo di essere vicini al suo rientro. Vlasic invece proveremo fino alla fine. Questo edema che ha avuto dalla botta gli sta scendendo un po’ e ha ancora un po’ di fastidio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo oppure no. E poi dopo c’è Ilic che ha preso un pestone al piede oggi in allenamento. Ora vediamo…non dovrebbero esserci problemi. Per il resto tutti bene, abbiamo recuperato lo squalificato Ricci e ci siamo»

Quali sono le insidie dell’Udinese di Kosta Runjaić?

«Mah, Runjaić ha fatto un ottimo lavoro. In questi ultimi anni l’Udinese si è sempre salvata alla fine, invece lui ha fatto un grandissimo lavoro. Insieme a una società che sorprende sempre per andare a cercare talenti. E’ una squadra fisica che ha inserito elementi tecnici. Con un centrocampo di qualità. E’ vero che vengono da quattro risultati non positivi…di questo dovremo essere molto attenti come dovremo essere molto attenti a quel che è successo all’andata sulle palle inattive. I calci da fermo sono un loro punto di forza»

La partita d’andata fu l’inizio della svolta, lunedì cosa dobbiamo aspettarci invece?

«Una partita difficile, tosta, contro una squadra fisica che ci impegnerà da questo punto di vista. Dovremo essere bravi e furbi, attenti sui calci da fermo. Poi guardare noi stessi e continuare sul processo che stiamo facendo da quando abbiamo cambiato modulo e forse a differenza di Como essere un po’ più lucidi e cinici in fase offensiva»

La conferenza stampa di mister Paolo Vanoli è in aggiornamento