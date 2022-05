L’ex Pro Patria Vavassori torna a casa: il portiere lascia l’Ucraina – FOTO

Ivan Luca Vavassori, ex portiere della Pro Patria, si era arruolato in Ucraina per prendere parte alla Guerra: ora torna a casa

Ivan Luca Vavassori, ex portiere della Pro Patria, ha deciso di tornare a casa dall’Ucraina. Il portiere si era arruolato come Foreign Fighter per rendersi parte attiva della Guerra a favore delle popolazioni invase dalla Russia. Con un messaggio su Instagram ha deciso di tornare a casa.

«Sono stanco, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto il possibile per aiutare. Ho messo a disposizione del popolo ucraino il mio tempo e la mia vita, ma ora è tempo di riprendermi la mia, di vita. Torno dove sono felice, e rientro per riprendermi tutto quel che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando sono partito, ma sono certo con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E questo è al primo posto»