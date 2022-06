Vela: «Con Chiellini in squadra possiamo puntare al titolo». Le parole dell’attaccante dei Los Angeles FB

Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC, ha parlato così di Giorgio Chiellini.

Le sue parole: «Un grande acquisto, ci darà esperienza ma non solo, perché ha continuato a giocare a un buon livello e viene da uno dei migliori campionati al mondo. Credo che il suo arrivo possa essere molto positivo per tutti, spero che sia il tassello di cui avevamo bisogno per fare il salto definitivo e finalmente vincere il titolo».