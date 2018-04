Venditti commosso, canta ‘Grazie Roma’ in diretta Facebook – VIDEO

Antonello Venditti emozionato dopo il 3-0 di Roma-Barcellona che dà il pass alle semifinali di Champions League per i giallorossi. Canta ‘Grazie Roma’ visibilmente commosso in diretta Facebook

«Grazie Roma, che ci fai piangere e abbracciarci ancora, grazie Roma!». Il fischio finale all’Olimpico di Roma-Barcellona dà il via alla storica canzone di Antonello Venditti, scritta in occasione della vittoria del secondo storico scudetto giallorosso. Tutto l’Olimpico si è stretto intorno ad un coro che – ne siamo sicuri – avrà fatto eco fino alle periferie capitoline. Ma non solo.

Pochi minuti dopo la fine di Roma-Barcellona, terminata con uno storico 3-0 che iscrive questa rimonta nel novero delle partite indimenticabili della storia del calcio, il celebre Antonello Venditti si è dilettato con una diretta Facebook cantando proprio l’inno a cappella. Voce rotta dall’emozione, acuti da rivedere, ma l’importante è il risultato: un’emozione che il celebre Antonello ha voluto condividere con tutti i suoi fan. Grazie Roma.