Venezia, addio Bocalon UFFICIALE: l’attaccante passa al Trento

Il Venezia ha ufficializzato la cessione dell’attaccante Bocalon al Trento

Il Venezia, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la cessione dell’attaccante Riccardo Bocalon al Trento.

IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Riccardo Bocalon al Trento. Il trentaduenne veneziano, soprannominato Il Doge dai tifosi arancioneroverdi, vanta 112 presenze e 34 reti in due distinti periodi di militanza con il club, in Serie B e in Serie C.

Solo nella scorsa stagione, Bocalon ha registrato 30 presenze e tre gol, inclusi i playoff. Fra queste reti, è suo il goal del pareggio con il Cittadella al 94esimo minuto della finale dei playoff, goal che ha fruttato al Venezia il ritorno in Serie A dopo 19 anni e che si è dimostrato la degna conclusione di uno splendido percorso con la squadra della sua città natia. Buona fortuna, Riccardo».