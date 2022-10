Venezia, Cheryshev: «Sento grande fiducia»

Denis Cheryshev, fantasista del Venezia, è tornato a parlare del suo momento di forma dopo i due gol al Cagliari

La partita di Denis Cheryshev contro il Cagliari è stata importante. Entrato in campo nel secondo tempo ha realizzato una doppietta col suo Venezia che ha ribaltato l’1-0 in favore dei rossoblù. Il giocatore ex Valencia è stato capace di mettere persino a segno un assist per il compagno Haps (che ha siglato il definitivo 1-4 per gli arancioneroverdi). Il giocatore ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

I DUE GOL – «Stupendo, mi mancavano quelle emozioni, felice per la doppietta, ma soprattutto per aver contribuito al successo del Venezia. Con Spal e Pisa avevamo giocato bene, ma raccolto solo un punto, serviva una vittoria».



COME VA CON JAVORCIC – «Bene fin dal primo giorno, ha idee precise, molto chiare, ho subito sentito grande fiducia».