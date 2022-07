Venezia, UFFICIALE la risoluzione con Nani

Il Venezia con un comunicato ufficiale rende nota la risoluzione consensuale del contratto con Nani

«Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luís Nani, con decorrenza a partire dal 30 giugno 2022. Il giocatore portoghese è arrivato in laguna nel gennaio 2022, collezionando 10 presenze e un assist in Serie A. Tutto il Venezia FC augura a Nani le migliori fortune per il futuro».