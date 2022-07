UFFICIALE Il Venezia cambia logo in vista della stagione 2022/2023 – FOTO

In vista della stagione 2022/2023, il Venezia ha mostrato al pubblico il nuovo logo del club

IL COMUNICATO – «Il 1° luglio 2022 il Venezia FC compie un ulteriore passo in avanti nel percorso evolutivo del club con la presentazione della sua nuova brand identity, creata dallo studio di design Bureau Borsche di Monaco di Baviera, rinomato in tutto il mondo. Un design audace, che onora la tradizione e al tempo stesso si proietta in una nuova era.

Il Venezia FC presenta la nuova brand identity e la maglia pre-match 22/23, creata dallo studio di design Bureau Borsche.https://t.co/VODe20wshr#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/f94I4fAeXB — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) July 1, 2022

Il Leone di San Marco, simbolo della città di Venezia, è da sempre il cuore del Venezia FC. Bureau Borsche ha ideato uno stemma a “V” che reinterpreta in chiave moderna lo storico simbolo in una forma più minimale e astratta, dando vita a un nuovo leone più snello, aggressivo ed elegante di quello che sostituisce. Le linee orizzontali, che rappresentano le ali del leone sono un chiaro riferimento alla tradizionale prua in ferro della gondola veneziana con le sue pale sporgenti. La “V” è incorniciata dai colori del club, l’arancione ed il verde, che, ad uno sguardo attento, rimandano a delle bandiere.

Operando una scelta che guarda alla storia della società, il leone del Venezia FC è tornato ad essere dorato, in discontinuità rispetto al precedente, di colore bianco. Il leone del club è stato quasi sempre dorato nel corso dei suoi 114 anni di storia, passando al bianco nel logo solo dal 1997 al 2005, per poi ritornare nel 2013, e così di nuovo dal 2015 alla scorsa stagione».