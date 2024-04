Cellino: «Futuro Brescia? Vi svelo a chi lo venderei...»

Le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, sul futuro del club lombardo in Serie B. Tutti i dettagli

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato a BresciaOggi del futuro del club di Serie B.

PAROLE – «Venderò il Brescia solo a chi mi darà garanzie: lo sto aspettando. Non li ho più visti. Offerta della Brera Holdings? Mi sa che davvero chiamerò ‘Chi l’ha visto?’ per sapere che fine hanno fatto. La voglia di mandare avanti come si deve questa società facendo sacrifici è sempre meno».