Brescia Maran, sorpresa Cellino: la novità sul futuro del tecnico

Il Brescia ha iniziato a lavorare per la prossima stagione e Cellino ha già confermato Rolando Maran con un rinnovo di contratto.

L’allenatore (a scadenza a giugno del 2025) ha firmato per un ulteriore anno e dunque siederà sulla panchina delle rondinelle fino al 2026. Scelta importante per dare continuità al lavoro fatto in questa stagione in Serie B.